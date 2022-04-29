Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

Bunlar, tüm savaşın en çok suç teşkil eden görüntülerinden

Haberde imzası olan The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, "Bunlar, tüm savaşın en çok suç teşkil eden görüntülerinden" dedi ve "Görüntüler, bize 10 yıllık savaşın daha önce görülmemiş bir tarafını anlatıyor" ifadelerini kullandı.