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Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

BEŞAR Esed güçlerinin Tadamon Katliamı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Guardian'ın yayımladığı habere göre, 16 Nisan 2013'teBeşar Esad'a bağlı askeri istihbaratın 227. Birimi, başkent Şam yakınlarındaki Tadamon'da en 41 sivili infaz etti. İşte o infazların görüntüleri...

Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

The Guardian'ın haberine göre 16 Nisan 2013'te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri istihbaratın 227. Birimi, başkent Şam yakınlarındaki Tadamon'da en 41 sivili infaz etti.

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Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

Paylaşılan görüntülerde sivillerin toplandığı; elleri ve bazılarının da gözlerinin bağlı bir biçimde askerler tarafından bir 'infaz çukuruna' götürüldükleri görülüyor. Askerler, elleri bağlı sivilleri infaz ettikten sonra cesetleri çukura atıyorlar. 

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Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

İnsanları yakıp, etrafında gülüştüler
Video daha sonra cesetlerin üzerine benzin döküldüğü ve yakıldığını gösteriyor. The Guardian'a göre çukurda en az 41 ceset vardı. Kayıtlarda Suriyeli askerlin savaş suçu kapsamına giren eylemleri yaparken gülüştüğü duyulabiliyor.

İŞTE DEHŞET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER

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Esed'in katilleri 41 sivili infaz edip bir çukurda benzin döküp yaktı! O anlarda güldüler işte o görüntü

Bunlar, tüm savaşın en çok suç teşkil eden görüntülerinden
Haberde imzası olan The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, "Bunlar, tüm savaşın en çok suç teşkil eden görüntülerinden" dedi ve "Görüntüler, bize 10 yıllık savaşın daha önce görülmemiş bir tarafını anlatıyor" ifadelerini kullandı.

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