Esed rejimi İdlib'de okulu vurdu 4'ü çocuk 8 ölü
Esed rejiminin İdlib'de bir okula misket bombasıyla düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı.
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İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Selame Abbud okuluna düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.
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Sivil Savunma olay yerinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürürken, yaralılar yakın hastanelere sevk edildi.
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Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor.
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