Esed güçleri arkasına bakmadan kaçtı muhalif savaş uçaklarını böyle ele geçirdi
Suriye'nin Hama ilinde Beşşar Esed rejimine karşı savaşan silahlı gruplar, Hama kent merkezi ve batısındaki askeri havaalanını ele geçirdi. Uçakların bakımsız ve eski olması dikkat çekti.
Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Esed rejimine karşı savaşan silahlı gruplar, Hama kent merkezi ve batısındaki askeri havaalanını ele geçirdi. Uçakların eski ve bakımsız olması gözlerden kaçmadı.
Öte yandan Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı.