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Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

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Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

Sigortalı olarak çalışmadığı halde emekli olabilmek, ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kötü haber geldi. SGK düğmeye bastı. Hem sahte sigortalıları hem de sahte sigorta yapanları cezalar bekliyor. İşte ayrıntılar...

Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

İşçilerin çalışma hayatındaki güvencelerinden birisi olan sigorta sistemi cezai bir duruma dönüşebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelesini sürdürüyor. 

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Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu kuruldu. Eşe, dosta iyilik yapmak için iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlarla, sahte iş yeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor. 

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Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Hapis cezası da yaptırımlar arasında.

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Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! SGK düğmeye bastı...

SGK yeni adım attı ve platform kurdu. Sahte sigorta yaptıran ve sahte iş yeri sahiplerine yönelik yaptırımlar arttı.

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