Escort sitesinde tanıştı! Gerçeği öğrenince parke taşıyla dövdü

Bursa'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.