Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir
Aşk hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sporcu Ebrar Karakurt'un yeni aşkı ortaya çıktı.
Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrılmış ve ikili arasındaki gerginlik magazin gündemine yansımıştı.
Ebrar Karakurt eski aşkına yaptığı şarkılı göndermeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli voleybolcu, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını paylaşmıştı.
Karakurt ''Daha iyisini bulacakmışsın. B.k bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çekmişti.