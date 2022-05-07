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Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Aşk hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sporcu Ebrar Karakurt'un yeni aşkı ortaya çıktı.

Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrılmış ve ikili arasındaki gerginlik magazin gündemine yansımıştı.

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Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Ebrar Karakurt eski aşkına yaptığı şarkılı göndermeyle dikkatleri üzerine çekmişti. Milli voleybolcu, Instagram hesabından Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını paylaşmıştı.

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Eşcinsel Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı! İfşa sonrası fena patlamıştı: İrem Tuncer kimdir

Karakurt  ''Daha iyisini bulacakmışsın. B.k bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çekmişti.

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