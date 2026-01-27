''Eşcinsel değilim'' demişti! Nefise Karatay'ın Survivor'daki son hali dumura uğrattı
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Yarışmaya geri dönüşüyle dikkat çeken Karatay, bu kez performansından çok son görüntüsüyle konuşuldu. Nefise Karatay'ın yüzündeki değişim izleyicilerin gözünden kaçmadı, sosyal medaya peş peşe yorumlar geldi.
Survivor 2026 kadrosuna dahil olan Nefise Karatay, yarışmaya dönüşüyle dikkat çekerken son haliyle de sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, Karatay'ın yüzündeki değişimi yorum yağmuruna tutarken, görüşler kısa sürede ikiye bölündü.
Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu.
CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI
All Star'dan sonra hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenen Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki...
Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.