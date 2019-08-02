Esat Yontunç ve Hande Gülşen'ın çocukları doğdu Acun Ilıcalı bebeğin fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı'nın dostu olan Esat Yontunç, iki yıl önce hayatını birleştirdiği Hande Gülşen'den baba oldu. Medya patronu ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı, her fırsatta anlattığı iş ortağı ve en yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında müjdeli haberi duyurdu. 2 yıl önce hayatlarını birleştiren Esat Yontunç ve Hande Gülşen Çifti'nin çocukları önceki gün dünyaya geldi.
Acun Ilıcalı, hastaneden o anları paylaşarak Esat Yontunç'a esprili bir göndermede bulundu. Ilıcalı, Gözümüz aydın, "Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım." ifadelerine yer verdi.
50 yaşında baba: Hande Gülşen ve Esat Yontunç'un takipçileri, çifte göz aydınlığı mesajları yağdırdı. İlk evliliğinden çocuk yapmayan Yontunç'un 50 yaşında baba olması da dikkat çekti.
Peki Acun'un kankası diye bilinen Esat Yontunç kimdir?: Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır.