Esat Yontunç ve Hande Gülşen'ın çocukları doğdu Acun Ilıcalı bebeğin fotoğrafını paylaştı

Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı, her fırsatta anlattığı iş ortağı ve en yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında müjdeli haberi duyurdu. 2 yıl önce hayatlarını birleştiren Esat Yontunç ve Hande Gülşen Çifti'nin çocukları önceki gün dünyaya geldi.