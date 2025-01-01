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Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Başkent Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için meydanlara akın etti.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.

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Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

 Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için  Bab Toma Meydanı ve Emevi Meydanı'na akın etti. Suriyeliler yeni yıl, havai fişek gösterileriyle kutladı.

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Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı

İşte görüntüler...

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Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı
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