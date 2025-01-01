Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı
Anadolu Ajansı
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Başkent Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için meydanlara akın etti.
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü.
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Şam’daki Suriyeliler, yeni yıl kutlamalarına katılmak için Bab Toma Meydanı ve Emevi Meydanı'na akın etti. Suriyeliler yeni yıl, havai fişek gösterileriyle kutladı.
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İşte görüntüler...
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