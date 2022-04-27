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Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

Anadolu Ajansı
Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

ERZURUM'da yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan, özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı, ramazanda da tüketiliyor. Çağ kebabı ustası Şakir Aktaş, "bunun en makbulü az pişmiş hafif yağlı olanıdır. Şişi ağzına alıp çektiğin zaman yağlar dudaklarına değecek ki bir lezzet gelsin." dedi.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor. Dinlendirme aşamasının ardından etler parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.

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Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen koyun ile kuzu etlerinin kullanılması gibi nedenlerle özel bir tadı bulunuyor.

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Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

Ramazan ayında da kentteki birçok işletme, iftarda müşterilerine cağ kebabı sunuyor. Cağ kebabı ustalarından Şakir Aktaş, AA muhabirine, cağın Erzurum'a has bir kebap olduğunu söyledi.

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Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı! Ustası en makbul olanını açıkladı

Kebabın koyun ve kuzu etinden yapıldığını, kendilerinin işletmede yaptıkları cağda kuzu eti kullandıklarını anlatan Aktaş, odun ateşinde yavaş yavaş pişen kebabın lezzetinin arttığını belirtti.

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