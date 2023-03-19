Erzurum'un köyünde uykular kaçtı kargalar istila etti! Tarlalara dadandılar son çare...
ERZURUM'daki Söğütlü Mahallesi'ni kargalar istila etti. Tarımla uğraşan vatandaşlar, aldıkları önlemler de işe yaramayınca çileden çıktı. Kargaların mahalleyi istilası dron ile görüntülendi.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Söğütlü Mahallesi'nde yaşanan karga istilası tarımla uğraşan vatandaşları zarara uğratıyor.
Kargalar bahçe ve tarlalara dadandı
Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan yüzlerce karga, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor.
Karga sesleri hiç dinmiyor
Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda.
Son çare: "Kavak ağaçları kesilip faydalı ağaçlar dikilmeli"
Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, “Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor.