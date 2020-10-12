Erzurum'un dağı taşı altın dedirtti ikinci altın rezervi bulundu gümüş de var
ERZURUM'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram Gümüş rezervi bulundu.
Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi’nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban’da bulunması Erzurum’un dağı taşı altın dedirtti.
İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, “Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda Altın ve Gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde Altın ve Uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum’a yatırımcıları bekliyoruz” dedi.
10 yıllık çalışma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahası Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyü mevkiinde bulunuyor. Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından mahalle sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde altın rezervi bulunmuştu
120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler. 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle bulunan bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde binlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.