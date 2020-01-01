Erzurumlu Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesini on binler uğurladı

Törene, şehidin annesi Zeliha, babası Abdurrahman Kaya ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.