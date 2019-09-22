Erzurumlu kahraman kadın eşini ayının elinden kurtardı

Beni ayı yedi

Acılı eş Gülsün Öneş, eşinin ayı tarafından parçalanan kıyafetlerini göstererek, yaşananları gözyaşı içinde şöyle anlattı: "Eşimin çığlıklarına evden çıktım. 'Beni ayı yedi, yardım et' dedi. Boynunu delmişti ayı, kanlar akıyordu. Yazmamı boynuna bağladım, kanlar akıyordu. Ayı canını alıp gitmiş, göremedim. 'Nereye gitti?' dedim, eliyle işaret etti. Daha da konuşamadı. Komşulara 'Yardım edin' diye bağırdım. Komşular koştu, ambulans geldi. Keşke ben otursaydım onun yerinde, beni yeseydi ayı. Adamım gitti, kimsem kalmadı. Çalışamıyorum ben nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim? Adam değildi, baldı. 40 sene beraber kaldık. Tek kötü sözünü duymadım."