Erzurumlu Belediye Başkanı'ndan takdire şayan davranış! Sünnetli çocuklara müthiş jest yaptı

Çocuklarla eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Çocuk evimizin sünnet olmuş çocuklarıyla sünnet turu yapacağız. Şoförlüğünü ben yapıyorum. Çocuklarla birlikte hoş bir vakit geçiyoruz. Şoförlüğüm iyidir, emniyet kemerlerimizi hem biz hem çocuklar taktı. Şimdi

çocuklarla güzel bir şehir turu yapacağız“ dedi.