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Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Ekipler, 6 evde devam eden yangına müdahale ediyor.

Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

Oltu ilçesine 36 kilometre uzaklıktaki kırsal Arıtaş Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede bitişikteki 5 eve daha sıçradı. 

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Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

İhbar üzerine mahalleye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sokaklarının dar olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerine köylüler de destek verdi. 

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Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

Bazı ev sahipleri yanan evlerindeki eşyalarını kurtarma çalıştı. Ekipler, 6 evde devam eden yangının diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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Erzurum'da yangın paniği! Birinde başladı diğerlerine sıçradı

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, can kaybının olmadığı yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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