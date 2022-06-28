Erzurum'da tırdan kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı! Güçlükle yakalandı

Olay yerine gelen ekipler, kulak küpesinden yola çıkarak büyükbaşın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Batuhan Yağan daha sonra sahibi bulununcaya kadar muhafaza etmek için kurbanlığı iple çekerek kendi iş yeri önüne götürmeye çalıştı. Bu sırada baba Çetin Yağan da aracıyla oğlunu takip etti.