Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu

ERZURUM’da önceki gece 23.00 sıralarında alkollü bir şoförün aracına otostop çekerek binen kız, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu - Sayfa 1

ERZURUM’da 16 yaşındaki Berrak K., 14 yaşındaki kız kardeşi Şura K. ve diğer arkadaşı 17 yaşındaki Beyza A. ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katılmak için Terminal Caddesi üzerindeki bir kafeye geldi.

19
Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu - Sayfa 2

Doğum günü partisinin ardından yürüyerek üniversite kavşağına kadar gelen genç kızlar, Ilıca’daki evlerine dönmek için araç bulamayınca otostop çekmek zorunda kaldı.

29
Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu - Sayfa 3

Genç kızlar, sürücüsünün yaşlı olduğunu gördükleri 25 LC 342 plakalı araca binmeye karar verdiler.

39
Erzurum'da otostop çeken genç kızın feci sonu - Sayfa 4

B.Ç. isimli sürücünün alkollü olduğunu fark edemeyen genç kızlar kamyonete bindi.

49