Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü!

ERZURUM’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü! - Sayfa 1

ERZURUM Cumhuriyet Caddesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.

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Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü! - Sayfa 2

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç., yanında bulundurduğu bıçakla ismi öğrenilemeyen şahsı kalbinden bıçakladı.

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Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü! - Sayfa 3

Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

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Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü! - Sayfa 4

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.

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