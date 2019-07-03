Erzurum'da ortadan kaybolan Esmanur ailesini aradı
Demirören Haber Ajansı
ERZURUM'un Oltu ilçesinde iki gün önce kaybolduğu açıklanan 16 yaşındaki Esmanur Şimşek ailesine telefon açtı ve, "Beni merak etmeyin. Ben iyiyim" dedi.
ERZURUM Oltu'nun Ünlükaya Mahallesinde yaşayan Binnur-Hamza Şimşek'in tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesinde 1’inci sınıfı bitiren Esmanur, iki gün önce sabah odasından çıkmadı. Kızı merak eden babası kilitli olan kapıyı kırarak odaya girdi.
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Esmanur'un evde olmadığı ve camın açık olduğunu gören aile durumu jandarma ve polise bildirdi.
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Güvenlik güçlerinin aramaya başladığı Esmanur'un kaybolduğuyla ilgili haberler basına yansıdı.
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Haberler üzerine genç kızın önceki akşam saatlerinde gizlediği bir cep telefonu numarasından babası Hamza Şimşek'i aradığı öğrenildi. Babasına, "Ben iyiyim, merak etmeyin. Oltu'nun bir köyündeyim" dediği ifade edilen Esmanur, annesi Binnur'un ağlaması üzerine telefonu kapattı.
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