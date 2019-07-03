Erzurum'da ortadan kaybolan Esmanur ailesini aradı

ERZURUM Oltu'nun Ünlükaya Mahallesinde yaşayan Binnur-Hamza Şimşek'in tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesinde 1’inci sınıfı bitiren Esmanur, iki gün önce sabah odasından çıkmadı. Kızı merak eden babası kilitli olan kapıyı kırarak odaya girdi.