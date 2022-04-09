Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi! Kent beyaza büründü

Erzurumlular iftar sonrası kar sürprizi yaşadı. Erzurum’da iftar saatinden sonra yağmurla karışık etkili olan kar yağışı sahur vaktine kadar devam etti. İftar sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar Nisan ayında yaşanan kar yağışı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı.