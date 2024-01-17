Erzurum'da kendi yaptığı eskimo evi igloda yaşamaya başladı

“Doğada yaşam benim vazgeçilmezim”

İçme ve çay için kar suyunu eriten, yemeğini soba olarak yaptığı kütüğün içerisini yakarak hazırlayan Bülent Erkan, "Yazın çadırda, kışın da kestiğim kar kütleleri ile yaptığım iglo evde kalıyorum. Doğayı çok sevdiğim için şartlar ne olursa olsun buralardan kopamıyorum. Hayatım hep doğada geçti.