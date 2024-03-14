BIST 8.910
DOLAR 32,12
EURO 35,26
ALTIN 2.240,06

Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı

Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı

Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülküf B, eşi ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

17
Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

27
Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı

Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, polis ekiplerinin çalışması sonucu Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.

37
Erzurum'da kan donduran olay! Eşini ve kızını öldürüp kaçtı
47