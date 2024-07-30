BIST 10.734
DOLAR 33,08
EURO 35,83
ALTIN 2.540,82

Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

|
Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. (39) idaresindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

17
Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı.

27
Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile ambulans hemşiresi Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ'nin (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

37
Erzurum'da kahreden kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

47