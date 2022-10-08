Erzurum'da hortum çatıları uçurdu duvarları yıktı!
Anadolu Ajansı
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Erzurum'da meydana gelen hortum bazı ev ve ahırların duvarlarını yıktı, çatıları uçurdu. İşte Palandöken ilçesinden gelen son görüntüler...
Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hortuma dönüşmesiyle bazı gecekondu ve ahırların çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkılıp hasar gördü.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hasar gören yapıların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Bazı ev sahipleri de olası yağışlara karşı kendi imkanlarıyla çatılarını tamir etmeye başladı. İşte ilçeden gelen görüntüler...
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