Erzurum'da görenleri hayran bırakan manzara

Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, “Yöremiz volkanik bir bölgedir. Burada yaygın faylar var bu faylardan mineralli sular çıkmaktadır. Bu sular bu bölgede şifa olarak kullanılıyor. İçenler böbrekler iyi geldiğini egzama hastalığına iyi geldiği yöre halkı tarafından söylenmekte. İçimi de gayet güzel, fakat suyun genel analizini yaptırarak bilgilendirilmesi lazım” dedi.