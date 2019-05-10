Erzurum'da gölete giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
Demirören Haber Ajansı
ERZURUM'da kayakla atlama kuleleri yanında bulunan suni gölete giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti. Olayı duyarak bölgeye gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ERZURUM'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13), boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin yan kısmındaki gölette meydana gelen olayda; tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı.
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Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi.
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Olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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