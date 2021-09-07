BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,87
ALTIN 484,14

Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

Demirören Haber Ajansı
Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

ERZURUM’da, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler ile elektrik teknikerlerine verilen eğitim şaşırttı. İşçilere, 12 metre yükseklikteki direklerde voleybol maçı oynatılarak 'denge' konusunda başarılı olmaları amaçlanıyor. Kışın kar nedeniyle kapanan yollara ulaşımın sağlanması için ise at binme öğretiliyor.

Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il, 58 ilçede toplam 800 elektrik teknikeri ve işçiye, denge eğitiminin yanı sıra kışın kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşmak için ayrıca at binme öğretiliyor. 

113
Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

Direkler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi at biniyor. Ağırlık olarak direkleri kaldıran çalışanlar, tam teçhizat metrelerce koşuyor.

213
Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

Erzurum Aras EDAŞ Eğitim Merkezi’nde elektrik teknisyenleri, denge eğitimi sırasında 12 metrelik direklerin tepesinde voleybol maçı yapıyor. 

313
Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar

Ekipler, direklerden inip ata binme eğitimi ile hazırlıklarını tamamlıyor. Arıza ekipleri, direkte voleybol oynamanın zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu söylüyor.

413