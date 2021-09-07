Erzurum'da elektrik teknikerlerine 'denge' eğitimi: 12 metre yüksekte voleybol oynuyorlar
ERZURUM’da, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler ile elektrik teknikerlerine verilen eğitim şaşırttı. İşçilere, 12 metre yükseklikteki direklerde voleybol maçı oynatılarak 'denge' konusunda başarılı olmaları amaçlanıyor. Kışın kar nedeniyle kapanan yollara ulaşımın sağlanması için ise at binme öğretiliyor.
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il, 58 ilçede toplam 800 elektrik teknikeri ve işçiye, denge eğitiminin yanı sıra kışın kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşmak için ayrıca at binme öğretiliyor.
Direkler üzerinde adeta cambazlık yapan işçiler bir jokey gibi at biniyor. Ağırlık olarak direkleri kaldıran çalışanlar, tam teçhizat metrelerce koşuyor.
Erzurum Aras EDAŞ Eğitim Merkezi’nde elektrik teknisyenleri, denge eğitimi sırasında 12 metrelik direklerin tepesinde voleybol maçı yapıyor.
Ekipler, direklerden inip ata binme eğitimi ile hazırlıklarını tamamlıyor. Arıza ekipleri, direkte voleybol oynamanın zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu söylüyor.