Erzurum'da Dilara'nın şüpheli ölümü! Çıplak fotoğrafla şantaj mı öldürdü?
ERZURUM'da yaşayan 19 yaşındaki Dilara, 12 katlı bir inşaattan atlayarak intihar etti. Genç kızın şüpheli ölümü sevenlerini yasa boğdu. Dilara'ya bir gün önce ayrıldığı işyerinin müdürü olan eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı iddia edildi.
Erzurum'da yaklaşık 6 aydır bir kafede çalışan Dilara Köç (19), müdürü Ali K. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen Cumartesi günü işten ayrıldı. Ancak iddiaya göre genç kız, Ali K.'nın eşine fotoğraflar atarak, 'Eşinin sevgilisi var' şeklinde mesajlar gönderdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Dilara Köç, pazar günü akşam saatlerinde ise 2 arkadaşıyla bir kafeteryada buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra kafeteryaya gelen Ali K.'nın sevgilisi, kısa bir tartışmanın ardından, konuşacaklarını söyleyerek kendisiyle gitmesi için ısrar etti.
Çantası ve telefonunu masada bırakan Dilara, Ali K.'nın sevgilisi ile birlikte bir otomobile bindi. Güvenlik kameralarından yapılan tespite göre ise, daha sonra bir minibüsle Palandöken mahallesinde bulunan 12 katlı bir inşaata giden Dilara, binadan atlayarak intihar etti. Pazartesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında ise devriye gezen bekçiler, genç kızın cesedini inşaatın önünde buldu.
Ali K.'nın, daha önce Dilara Köç ile de sevgili olduğu ve genç kıza birlikte oldukları dönemde çektiği çıplak fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edildi.