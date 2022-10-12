Erzurum'da Dilara'nın şüpheli ölümü! Çıplak fotoğrafla şantaj mı öldürdü?

Çantası ve telefonunu masada bırakan Dilara, Ali K.'nın sevgilisi ile birlikte bir otomobile bindi. Güvenlik kameralarından yapılan tespite göre ise, daha sonra bir minibüsle Palandöken mahallesinde bulunan 12 katlı bir inşaata giden Dilara, binadan atlayarak intihar etti. Pazartesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında ise devriye gezen bekçiler, genç kızın cesedini inşaatın önünde buldu.





