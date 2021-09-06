Erzurum'da damadın yaptığını gören gelin şaşırdı! Otomobili düğün masasına çevirdi

Gelin: Çok şaşırdım

Gelin Merve Macit, “Düğün salonuna il girdiğimde çok şaşırdım eşim bana sürpriz yapmış çok mutlu oldum belki de ilk olarak biz bir otomobilden gelin damat masasında oturuyoruz çok mutluyum bunun için eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.