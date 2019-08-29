Erzurum'da çukur kapatmak isteyen arkeologlar tarihi Türk tamgaları buldu
ERZURUM 'un Tortum ilçesinde, belediye ekiplerinin bir çukuru kapatmak için iş makinesi ile toprak aldığı alanda, üzerinde Anadolu'daki eski Türk izlerini taşıyan motifler (tamga) olan, MÖ 600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen koç başlı mezar taşları ile su taşlarından oluşan 11 parça tarihi eser ve kafatası bulundu.
İlçe merkezinin yaklaşık 10 kilometre uzaklığındaki Kireçli Mahallesi'nde belediyeye bağlı ekiplerin su isale hattı için iş makinesiyle çalışma yaptığını gören köylüler, görevlilerin yanına gelip buradaki bir alanda yer alan bir çukurun, hayvanlarının içine düşüp telef olmaması için kapatılmasını talep etti. Yanındaki alandan toprak alarak çukuru kapatmak isteyen ekipler, toprağın altından koç başlarının çıktığını görünce çalışmayı durdurdu.
Durumu haber alan Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, araştırmacı yazar Ömer Faruk Kızılkaya ve beraberindeki uzman ekip ile kalıntıların bulunduğu alana geldi. Burada ön inceleme yapan ekip, aralarında 11 parçadan oluşan koç başlı mezar taşı ve yalak ile kafatası tespit etti. Ekipler, Anadolu'daki eski Türklerin izlerini gösteren tamgaları koruma altına alacak.
Şu an itibariyle hepsi korunaklı
Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde yaptıkları incelemede 11 adet koç başlı mezar taşı ve bir yalak tespit ettiklerini söyledi.Mezar taşlarının en kısa sürede müze müdürlüğü depolarına kaldırılacağını anlatan Genç, şöyle devam etti:
Bilim dünyasıyla paylaşılacaktır
Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren tamgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 koç başlı mezar taşı, bir adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların yaklaşık MÖ 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz ancak detaylı incelemelerimiz sonucunda kesinleşecektir.