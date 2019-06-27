Erzurum'da burada top oynayamazsınız kavgası! Garsonlarla birlikte kardeşini vurdu

Olay dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, özel bir kafede çalışan iki garson, sabah saatlerinde iş yerinin arka tarafında top oynarken bu durumu gören E.A. ve kardeşi C.A. "burada top oynayamazsınız" diyerek küfür etmeye başladı. Tartışmaların ardından iki taraf birbirine bıçak çekti. Durumu esnaf ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.