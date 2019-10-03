Erzurum'da bulundu bölgede eşi benzeri yok 3 bin yıllık çıktı

Demir Çağı'da ait: "Yapım tekniği ve özellikleri, kalenin Demir Çağı'na ait olduğunu gösteriyor. Mimari olarak çift sur tekniğiyle yapıldığını görüyoruz. Kendi dönem ve çağdaş kalelere göre bir adım önde ve özellikli bir kale. Ayrıca kalenin önünde hendek bulunuyor. Erzurum çevresinden görülen, Demir Çağı'na ait kalelerde bu hendek oluşumu yoktur."