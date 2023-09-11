Erzurum'da bal üreticisi arılarına yazı yazmayı öğretti görenler şaşkına dönüyor
Erzurum’da arılarına “Allah, Erzurum, Dadaş, Canısı, Aşkım, Nusret, Kalp ve Ayyıldız” gibi Erzurum’un değerlerini bal üzerine yazdırdı. organik bal üreticisi Salim Eser, ilkbaharda arılarına verdiği dersleri kontrol ederken “arılarım sınıflarını geçtiler” dedi.
Erzurum’da eğitimde farkındalık oluşturmak için bahar aylarında arılarına yazmayı öğreten organik bal üreticisi Salim Eser, onları başarılı bularak mezun ettiğini söyledi.
Erzurum Şenkaya ilçesine bağlı Doğan Köy Mahallesinde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve aynı zamanda organik bal üreticisi Alim Eser Arılara yazmayı öğretiyor.
Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen ve arılardan hiç korkmaya Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.
Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, “Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum’un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler” dedi.