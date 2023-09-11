Erzurum'da bal üreticisi arılarına yazı yazmayı öğretti görenler şaşkına dönüyor

Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, “Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum’un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler” dedi.