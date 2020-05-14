Erzurum'da bacanağı ile baldızını öldüren caniden kan donduran itiraflar

''Eşimin bu cevabı beni tatmin etmedi'': Eşimin çalışmış olduğu iş yerine yakın bir yerde Fatih'i bir defa yaya olarak gördüm. Kendisine burada ne yaptığını sorunca, kız kardeşinden geldiğini söyledi. Ancak bildiğim kadarıyla Fatih'in kız kardeşinin evi eşimin çalıştığı yere uzak mesafedeydi. Hemen eşimin yanına gidip, 'Fatih'in burada ne işi var' diye sorduğumda, 'Ne Fatih'i ne saçmalıyorsun sen' cevabını verdi. Eşimin bu cevabı beni tatmin etmedi. Biz Erzurum'a döndüğümüzde ev eşyalarımızı Diyarbakır'da bırakmıştık. Ben burada otelde kalıyordum. Eşim ise halen babasının yanında kalmaktadır. Evimizi buraya taşımış olsaydık aile birliğimiz sarsılmayacak ve huzurumuz bozulmayacaktı. 2020 yılı ocak ayında baldızım Hülya hastalığı sebebiyle operasyon geçirince babasının evinde kaldı. Bu süreçte Fatih de normal olarak iş çıkışı kayınpederimin evine geliyordu.