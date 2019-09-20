Erzurum'da ayı saldırısı 1 ölü 2 yaralı
ERZURUM'un Uzundere ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybetti, Ayşe (45) ve Murat Yıldız (47) çifti ise yaralandı.
ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi'nde ayı bir aileye saldırdı. Ayının saldırısı sonrası ağır yaralanan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybederken Ayşe (45) ve Murat Yıldız (47) çifti ise yaralandı.
Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi'nde sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Bu sırada Ayşe Yıldız ayıya taşla vurmaya başladı. Ayı genç kadının sağ kolundan ısırıp kaçtı.
Yaşlı adamı bırakıp kaçan ayı bölgedeki ceviz toplamaya giden Ayşe-Murat Yıldız çiftine saldırdı. Ayı, Murat Yıldız'ı tek pençe darbesi ile altına aldı. Bu sırada Ayşe Yıldız ayıya taşla vurmaya başladı. Ayı genç kadının sağ kolundan ısırıp kaçtı.
Yaralılardan Mustafa Öneş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servine kaldırıldı. Ağır yaralanan Öneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.