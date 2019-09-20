Erzurum'da ayı saldırısı 1 ölü 2 yaralı

ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubay Mahallesi'nde ayı bir aileye saldırdı. Ayının saldırısı sonrası ağır yaralanan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybederken Ayşe (45) ve Murat Yıldız (47) çifti ise yaralandı.