Erzurum'da ayı sabah kahvaltısında dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Bu sırada yakınlarda ceviz toplamaya giden Ayşe- Murat Yıldız çifti de ayı ile karşılaştı. Çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız'a pençe attı. Murat Yıldız savrulurken, eşi ayıya taşla vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvan, Ayşe Yıldız'ı sağ kolundan ısırıp, kaçtı.