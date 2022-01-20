Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Sabah işe başlarken
ERZURUM’da Afgan aile sobadan çıkan ateşin eve yayılmasıyla kabusu yaşadı.
Olay, 17 Ocak Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.
Bodrum katta yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı.
Apartman sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin penceresinden içeri girerek dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.