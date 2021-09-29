Erzurum'da 69 yaşındaki annesini pencereden atlarken yakaladı! Annesi yüzünden evlenemiyor

Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti. Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.