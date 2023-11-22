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Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı

Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, toprağın donması nedeniyle oldukça zorlaşan mezar kazma işlemi, sonbahar mevsiminde kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor.

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Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makinesi desteğiyle 600 mezar yeri açtı.

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Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı

Yeni açılan mezar yerleri dronla görüntülendi.

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Erzurum'da 600 mezar yeri açıldı! Kara kış gelmeden yapıldı
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