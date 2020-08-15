Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi!

Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybederken, amcasının oğlu Turgut Çetin (29) ise araçta sıkışarak can verdi. Mahalleliyi korkutan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.