Erzurum'da 11 yaşındaki erkek çocuğu ağaca bağlayıp tecavüz etmeye kalkıştı

Narman'ı karıştıran olay dün akşam saatlerinde 101 Evler Mahallesi mevkisinde bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, isminin E.K. (45) olduğu öğrenilen bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak, cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını görüp, müdahale etti. Şüpheli kaçarken, vatandaşlar ağaca bağlanan çocuğu kurtardı.