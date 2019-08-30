Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi

ERZURUM'da polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 1

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli bir kişi teknik ve fiziki takibe aldı.

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Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 2

M.T. adındaki şüphelinin kullandığı 52 HM 013 plakalı minibüs, Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu.

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Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 3

Polis, narkotik dedektör köpek 'Dük'ün desteğiyle araçta arama başlattı.

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Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 4

'Dük'ün tepki vermesi üzerinde minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi.

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