Erzurum Valisi Okay Memiş şaşırttı! Tarla biçti yevmiye istedi

asinler Ovasındaki Çiftçilere bu yıl 80 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

“Erzurum’un çiftçisi çok çalışkan ve toprağına bağlı. Yapılan işin bir de hayvancılık boyutu var tabi. Pasinler’de yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 in civarı da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde ilçemizdeki hayvan varlığının en az 100 bin büyükbaş olması.