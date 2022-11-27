Erzurum beyaza büründü! Gece yarısı vatandaş karın tadını çıkardı

Kar yağışını özlediklerini belirten Nehri, "Her ne kadar hayat şartlarımızı zorlaştırsa da her şeye rağmen bu görüntü ve atmosferi fazlasıyla özlemiştik. Biz de bu anın tadını çıkarmak için önce eğlendik, sonrasında da arabalarımızı temizledik." dedi.