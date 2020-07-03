Erzurum Araştırma Hastanesi'nde korona robotu Atacan hastaların hizmetine başladı
Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisindeki hastaların hizmetinde kullanılması için robot geliştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sağlık sektöründe kullanılan robotların sayısı bir hayli arttı. Şimdiye kadar başka ülkelerdeki hastanelerde karşımıza çıkan hemşire robotlar, artık Erzurum'da da kullanılmaya başlandı.
Yemek ve ilaç servisi yapıyor
Erzurum'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölümlerde sağlık personelini virüsten korumak için, mühendislik bölümü öğrencilerinin tasarladığı ve hastalara yemekleri ile ilaçlarını veren hemşire robot "Atacan", Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, "Robotla amacımız sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların konforunu biraz daha artırmak, endişe ve kaygılarını psikolojik alanda rahatlatmak. Robotu test ettik, kullanımı çok basit." dedi.
Dezenfekte edildikten sonra, mobil uygulama ile üzerine bırakılan yemek ve ilaçları koronavirüslü hastaların odasına götüren robot, odadan çıkarıldığında tekrar dezenfekte edilerek diğer hastaların odasına yönlendiriliyor.