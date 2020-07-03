Erzurum Araştırma Hastanesi'nde korona robotu Atacan hastaların hizmetine başladı

Yemek ve ilaç servisi yapıyor

Erzurum'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölümlerde sağlık personelini virüsten korumak için, mühendislik bölümü öğrencilerinin tasarladığı ve hastalara yemekleri ile ilaçlarını veren hemşire robot "Atacan", Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.