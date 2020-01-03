Erzincan'da varlığını kanıtlayan Cemile Dağdal 85 yıl sonra kimliğine kavuştu

Akıllara 'Ay Lav Yu' filmi geldi

Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken Cemile Dağdal, yıllar sonra kimliğine kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen “Ay Lav Yu” filmini akıllara getiren Dağdal, filmin final sahnesinde herkesin kimliğine kavuştuğu gibi kimliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Artık Dağdal, resmiyette de var olmanın gururunu yaşıyor.