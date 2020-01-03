Erzincan'da varlığını kanıtlayan Cemile Dağdal 85 yıl sonra kimliğine kavuştu
ERZİNCAN'da 85 yıl sonra varlığını kanıtlayan Cemile Dağdal'ın kimliğini Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin evine giderek bizzat teslim etti.
Erzincan’da hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Cemile Dağdal, 85 yaşında kimliğine kavuştu. Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Cemile Dağdal, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlanınca oğlu Dursun Erzincanlı tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Doktorlar tarafından ilk kontrolleri yapılan kadının tedavi sürecinin devam etmesi için yakınlarından kimlik numarası verilerek kayıt işlemlerinin yapılması istendi.
Hastaneye gidince kimlik işlemleri başlatıldı
Bunun üzerine Dursun Erzincanlı, hastane görevlilerine annesi Cemile Dağdal’ın kimliğinin olmadığını söyledi. Hastane personeli tarafından kadının nüfus kaydının olmadığı ve kimliğinin bulunmadığına ilişkin tutanak tutuldu. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün talimatları üzerine Erzincan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin 85 yaşındaki Cemile Dağdal’a ulaştı.
Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Cemile Dağdal’ın kimliği çıkarıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, 85 yaşındaki Cemile Dağdal’ın evine giderek çıkan kimliğini bizzat teslim etti.
Akıllara 'Ay Lav Yu' filmi geldi
Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken Cemile Dağdal, yıllar sonra kimliğine kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen “Ay Lav Yu” filmini akıllara getiren Dağdal, filmin final sahnesinde herkesin kimliğine kavuştuğu gibi kimliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Artık Dağdal, resmiyette de var olmanın gururunu yaşıyor.