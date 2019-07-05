Erzincan'da Köysel Dönüşüm kapsamında örnek köy evleri

Aydemir şunları ekledi, "Şu an yapımı devam eden projemizde bu köyde 130 konutumuz mevcut. Bu konutlarımız 2+1, 3+1 ve 2 katlı işletmeli olmak üzere yapımı Kasım ayında tamamlanacak. Projemizde bakanlığımızın özellikle 5543 sayılı kanun kapsamında konutların tüm fiber altyapısıyla, yollarıyla, elektriğiyle örnek köy olma yolunda yapılan örnek bir projedir."