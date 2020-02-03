Erzincan'da kar maskesi düşen silahlı soyguncu tutuklandı

Mağduru silahla darp ederek bayılttılar

Mağdur Mehmet Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darp ettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık" dedi.