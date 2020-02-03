Erzincan'da kar maskesi düşen silahlı soyguncu tutuklandı
ERZİNCAN'da yaşlı çiftin evine silahlı ve kar maskeli olarak giren 3 soyguncudan biri, yüzündeki kar maskesinin düşmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.
ERZİNCAN'ın Yanlızbağ Beldesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Şilvan Tercan ile yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Zorlu, eşi ile evde bulunduğu sırada kapı zili çaldı. Kapıyı açmak için hareket ettiğinde antre kısmında yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven takılı 3 kişi ile karşılaşan Zorlu ve eşi Tercan, zorla eve giren bu kişilerce darp edildi.
Zorlu'yu darp ederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile Tercan arasında arbede yaşandı. Tercan, arbedede Burak M.'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti. Burak M. ve diğer 2 soyguncu arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.
Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Mağduru silahla darp ederek bayılttılar
Mağdur Mehmet Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darp ettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık" dedi.