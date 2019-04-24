Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Aynı suçtan tekrar yakalandılar

Zanlılardan Ferman G., Taner B. ve Cimşit S.'nin daha önce aynı suçtan yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları, Nezir K.'nin ise bu suçtan arandığı tespit edildi.